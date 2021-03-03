شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبحث توقف إنشاء مجمع خدمات المطرية وتوصى بحل الأمر خلال 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف توقف أعمال مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.

وأوصت اللجنة بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الآثار، بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الأمر وإعداد تقرير بشأنه، وأكدت اللجنة البرلمانية تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بتخصيص أرض مساحتها 5 أفدنة لصالح إنشاء مجمع خدمات لحى المطرية، لاسيما مع الزيادة السكانية.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بعقد جلسة أخرى فى مدة لا تزيد عن 60 يوما، لمناقشة التقرير الذى من المتوقع أن تنتهى إليه وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وفى بداية الاجتماع، استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكلة، بإيضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذى وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشاءه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية ما بين وزاراتي الأوقاف والآثار، فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن المشروع كان يضم عدد من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة، ومنها وحدة إطفاء، نقطة شرطة، مركز شباب، مكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري.

وتضامن معه النائب دودو العمدة، مؤكدا معاناة أهالي المطرية منذ 5 سنوات بعدما شعرت بسعادة عارمة مع بدء تنفيذه.

من جانبه، أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الاوقاف، إن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلي أن تخصيص الارض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف،

ولا مانع لدينا في الاستبدال بأرض أخري، أو دفع ثمن الارض وفقا للمعايير المعمول بها.

من ناحيته، أوضح أيمن العشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن الوزارة هى أحد جهات إصدار تصاريح للترخيص، والأرض موضع المشكلة لا نمانع في شأنها إقامة مشروعات منفعة عامة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب فى المنطقة، وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، وجه رئيس الحي وقتئذ بانه يوجه العمال بالبناء وفيما معناه "سيبكم" من الآثار، على حد قوله.

وأضاف العشماوى، "قمنا بالتنقيب فى المساحات الخالية"، مشيراً إلى أنه سيعرض الأمر على اللجنة الدائمة بالوزارة، والتى تنعقد شهريا لبحث الأمر فى ضوء توصية اللجنة البرلمانية.

الأمر الذى عقب عليه أحمد السجيني بقوله : "تعودت علي مناقشه موضوعات معقدة كثيرة، ولطالما أثبت أيمن العشماوى أنه رجل وطنى متزن يأتى لكى يحل أى إشكالية".