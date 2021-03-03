شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: الصحافة سلطة رابعة وعدم تعاون الحكومة مع البرلمان يجعل اداءه شكليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية على الدور الوطنى الذى تلعبه الصحافة الوطنية فى خدمة الدولة المصرية، والمجتمع، مؤكدا أنها شريك أساسى فى تشكيل الوعى العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وقال السجيني: "إن الصحافة سلطة رابعة، فلدينا سلطات ثلاث هى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة".

متابعا: غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء إلى وسائل الإعلام.. وأن الإعلام الوطنى، هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة ".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب أحمد السجينى، على أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الإصلاح المؤسسى والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان.

ونوه السجيني إلى أنه كان هناك مشكلة فى طريق (محور الجيرة) تتعلق بانبعاث رائحة كريهة، يشعر بها كل من يمر على المحور، وخاطب وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية خلال أحد الجلسات العامة، بأهمية بحث الأمر ولكن لم يصل إليه أى ردود لكتابتها فى التقرير المتعلق بذلك الشأن.

وواصل السجيني: " البرلمان هو صوت الشعب وإن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أداؤه أداء شكليا، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

وأشاد السجين بحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على المشاركة فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، وهو ما يعكس رغبة حقيقية منه فى حل مشاكل المواطنين.