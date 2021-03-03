شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد بدراوى يجتمع مع لجنة "الوفد" بالقاهرة لبحث خططها المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة مكتب اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، أولى اجتماعاتها بعد تشكيلها الجديد، برئاسة اللواء جمال مختار لبحث خطة اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

ترأس الاجتماع فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، بحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقش المجتمعون تنشيط دور الحزب بالمحافظة، خاصة أن محافظة القاهرة هى المحافظة الأم والتفاعل مع المواطنين فيها أمر هام، بالإضافة إلى التشكيلات المختلفة بالأقسام.

وقال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، إن الاجتماع ناقش أهمية تفاعل قيادات لجنة القاهرة مع المواطنين من خلال الأنشطة حتى يكون الوفد خادما للمواطنين في محافظة القاهرة، وتم مناقشة استعداد المحافظة لانتخابات المحليات القادمة.

وأكد بدراوى، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهرى للجنة، وذلك للتواصل بين الأعضاء بشكل مستمر، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل لجان القاهرة ودعم القطاعات الأربعة لمحافظة القاهرة.

وأكد اللواء جمال مختار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة، أن خطط استراتيجية العمل التي نقوم بإعدادها، بناءًا على توجيهات ومتابعة رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة الذى وجه بضرورة أن تكون لجنة القاهرة العامة ورجال الأقسام كاملة وفاعلة للتلاحم مع الجماهير تفعيلًا لسياسة الحزب في أن يكون لاعبًا أساسيًا وقويًا على الساحة المصرية باعتبار أن حزب الوفد جزء من النظام السياسي المصري الذي يقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية طبقًا للمادة الخامسة من الدستور.

وأضاف مختار أن الوفد بتاريخه ومواقفه الوطنية يمثل المعارضة الوطنية الشريفة التي تبتغي مصلحة الوطن والمواطن.