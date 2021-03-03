شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يتوسط المواطنين لمتابعة أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي بدار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، لاستغاثة أهالي شارع الجسر البراني بدار السلام، بخصوص قيام شركة الصرف الصحي بإزالة الأخشاب المحيطة بمواسير الصرف، مما يهدد سلامة المنازل المحيطة.

على الفور قام "مطر" بالتواصل مع رئيس شركة الصرف الصحي والمهندس المسؤول عن مشروع الحفر بشارع الجسر البراني، ونجح في استصدار قرار بمنع إزالة الأخشاب، والتأكد من استكمال أعمال الصرف الصحي بصورة آمنة.

ويمكن للراغبين في تقديم الشكاوى والاقتراحات التواصل مع "مطر" عبر مكتب خدمة المواطنين بفرعيه في دار السلام وجارن سيتي:

دار السلام: ٦٠ شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

جاردن سيتي: ١٤ شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة

أو من خلال أرقام الهاتف:

من أي خط أرضي: 0227174040

من أى جوال: 01033361686



النائب محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام النائب محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام



النائب محمد تيسير مطر يتوسط المواطنين النائب محمد تيسير مطر يتوسط المواطنين

محمد تيسير مطر

محمد تيسير مطر وسط أهالى دائرة دار السلام

محمد تيسير مطر وسط أهالى دائرة دار السلام والبساتين