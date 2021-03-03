اخبار العالم

محمد تيسير مطر يتوسط المواطنين لمتابعة أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي بدار السلام.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يتوسط المواطنين لمتابعة أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي بدار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، لاستغاثة أهالي شارع الجسر البراني بدار السلام، بخصوص قيام شركة الصرف الصحي بإزالة الأخشاب المحيطة بمواسير الصرف، مما يهدد سلامة المنازل المحيطة.

على الفور قام "مطر" بالتواصل مع رئيس شركة الصرف الصحي والمهندس المسؤول عن مشروع الحفر بشارع الجسر البراني، ونجح في استصدار قرار بمنع إزالة الأخشاب، والتأكد من استكمال أعمال الصرف الصحي بصورة آمنة.

ويمكن للراغبين في تقديم الشكاوى والاقتراحات التواصل مع "مطر" عبر مكتب خدمة المواطنين بفرعيه في دار السلام وجارن سيتي:

دار السلام: ٦٠ شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

جاردن سيتي: ١٤ شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة

أو من خلال أرقام الهاتف:

من أي خط أرضي: 0227174040

من أى جوال: 01033361686

155413439_1905367612953445_8092281009867611017_o
النائب محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام

 

155498997_1905367499620123_4307356905203721496_o
النائب محمد تيسير مطر يتوسط المواطنين

 

155784719_1905367559620117_1619121696643775632_o

محمد تيسير مطر 

 

155979415_1905367516286788_4320927683256902324_o

محمد تيسير مطر وسط أهالى دائرة دار السلام

 

156252186_1905367592953447_2338900849661706516_o

محمد تيسير مطر وسط أهالى دائرة دار السلام والبساتين 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا