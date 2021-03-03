شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تتواصل مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.

وأضاف خالد ميرى خلال كلمة له فى اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بالمرشحين، أن عدد اللجان الانتخابية 32 لجنة، حيث سيتم تشكيل لجان بالدور الأرضى للتوقيع، وسيتم توزيع اللجان على جميع أدوار النقابة، متابعا :"حريصون على أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على التصويت والفرز، وتواصلنا مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات".

ولفت خالد ميرى، الى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء و وزارة الداخلية لغلق عبد الخالق ثروت أثناء انتخابات التجديد النصفى، وتنظيم مجموعة من اللجان بالشارع، مشددا على أنه لن يسمح بدخول مقر اللجان بدون كمامة.