محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالى، من قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، علي منصب النقيب والمقرر عقدها مارس الجارى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34584 لسنة 75ق، كلًا من رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، وضياء يوسف رشوان بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وضياء يوسف رشوان بصفته نقيب الصحفيين.