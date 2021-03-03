شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالى، من قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، علي منصب النقيب والمقرر عقدها مارس الجارى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34584 لسنة 75ق، كلًا من رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، وضياء يوسف رشوان بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وضياء يوسف رشوان بصفته نقيب الصحفيين.