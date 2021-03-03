شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر مصطفى يطالب بإدراج قصر ثقافة ههيا ضمن خطة المشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لإدراج قصر ثقافة ههيا بمحافظة الشرقية ضمن خطة المشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بصفة عاجلة، وذلك فى إطار نشاط وزارة الثقافة الممتد فى ربوع محافظات مصر.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.