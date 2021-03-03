هل تستعد وزارة الأوقاف لإقامة التراويح؟

جدة - عبدالحي حسين - طلبت مديرية الشؤون الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر وثيقة، من مندوبي الشؤون الإسلامية، مدها بقائمة بأسماء الأشخاص الذاتيين، أو الجمعيات، التي دأبت على تنظيم صلاة التراويح، إما داخل بعض المساجد، أو قاعات الصلاة، أو في جوارها، أو فيبعض الساحات العمومية، بموافقة من السلطات المحلية، والإقليمية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد منعت صلاة التراويح، وأغلقت المساجد، خلال شهر رمضان الماضي، للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19″، ما أثار استياء بعضٍ، لاسيما أن الوضعية الوبائية كانت تتطلب ذلك في إطار التدابير والاجراءات الاحترازية.

وإلى حدود السادسة من مساء أمس الثلاثاء، لقح في المغرب 3 ملايين و657 ألفا و468 شخصا ضد كوفيد-19، في حملة التلقيح، التي انطلقت، قبل أكثر من شهر، والتي من خلالها تراهن السلطات الصحية على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم في المملكة بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية، والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة، والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و523 حالة شفاء، و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.