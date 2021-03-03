أنوما: الالتفاف حول موتسيبي “ليس ديموقراطيا”

وزاد أنوما، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) ورئيس الاتحاد العاجي بين 2002 و2011، أنه مصدوم كونهم ركزوا على توزيع المناصب بدلا من الاتفاق على الوحدة، مبرزا أنه يبدو له أنهم ضحوا بإفريقيا حرصا علی الطموحات الشخصية.

وتابع أنه يتعين القبول به من قبل بلدانهم والتصديق عليه، مشيرا إلى أنهم قد أمهلوا أنفسهم حتى الخامس من مارس لتتم المصادقة على الاتفاق.

وأشار أنوما إلى أن الاتفاق ماهو إلا مبدئي تم التوصل إليه بعد اللقاء الذي عقد في الرباط نهاية الأسبوع الماضي بين المرشحين الثلاثة من غرب إفريقيا بدعوة من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع

جدة - عبدالحي حسين - قال المرشح لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم العاجي جاك أنوما في تصريح لوكالة “فرانس بريس” إن رغبة الاتحاد الدولي (فيفا) بالالتفاف وراء المرشح الجنوبي الإفريقي باتريس موتسيبي في انتخابات الأسبوع المقبل مجرد “اتفاق من حيث المبدأ”، معتبرا أن الطريقة “ليست ديموقراطية بالمرة”.

وبحسب مصادر مقربة من المرشحين اقترح “فيفا” على ثلاثة مرشحين التوافق حول موتسيبي، قبل أيام من الانتخابات المقررة في العاصمة المغربية الرباط في 12 من مارس الجاري.

وبحسب هذه المصادر، فإن السنغالي أوغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى مستعدان للموافقة على اقتراح الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أنه في حال انسحابهما في الثاني عشر من مارس لترك الساحة للملياردير الجنوب إفريقي الذي يحظى بدعم رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، سيكونان النائب الأول والثاني للرئيس.

وأضافت أنه سيتم اقتراح منصب مستشار الرئيس على المرشح الرابع العاجي أنوما.

وأضاف أنوما “يمكننا الخروج من الاتفاق إذا قال لي الناخبون أن هذا الأمر لا يهمنا، فلنذهب إلى الانتخابات، لن أتهرب من مسؤولياتي”.

واعتبر أنه “إذا لم نتفق، الطريقة الوحيدة للتفريق بيننا هي الانتخابات الديموقراطية”، لكن “ما يحصل ليس ديموقراطيا، نفرض على الناخبين مشهدا معينا، من يؤكّد موافقتهم؟”.

وأوضح مستشار أحد المرشحين أن “فكرة فيفا هي جمع المرشحين الأربعة، من أجل الاتفاق على برنامج مشترك، وتعيين مرشح واحد بينهم”.

وأضاف “موتسيبي يحظى بأفضلية من الاتحاد الدولي الذي يريد شخصا جديدا غير متوّرط في الإدارة القديمة، لجذب رعاة جدد ومستثمرين وإعطاء صورة أفضل للكاف بعد كل ما حدث” في اشارة الى اتهام رئيس الاتحاد القاري المنتهية ولايته الملغاشي أحمد أحمد في فضائح فساد وإيقافه من الفيفا خمس سنوات في نوفمبر.

ولم يتم اتخاذ القرار بشأن الإبقاء على الترشيح من عدمه، لأن كل مرشح عاد إلى بلاده لمناقشة الأمر مع السلطات. وسيلتقي المرشحون في نهاية الأسبوع المقبل في العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 سنة)، لاتخاذ قرار.

ويرأس رجل الأعمال باتريس تلوبان موتسيبي (58 عاما) نادي ماميلودي صنداونز منذ العام 2003.

ويقول باكاري سيسيه مسؤول مجلة ريكور السنغالية الرياضية الأسبوعية “موتسيبي يملك أسوأ سيرة بين الأربعة، لن يكون سوى دمية. فيفا يريد إسقاطه بالمظلة على الكرة الإفريقية.. ليس لديه الوقت حتى لرعاية ناديه”.