برشلونة يبحث عن “الريمونتادا” أمام إشبيلة في إياب نصف نهائي كأس الملك

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” منافسه إشبيلية في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أصحاب الأرض إشبيلية على برشلونة بهدفين نظيفين، النتيجة التي ستصعب مهمة برشلونة من أجل العودة في المباراة، والتأهل إلى المبارة النهائية من كأس الملك.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز بهدفين نظيفين على الأقل للتعادل مع إشبيلية، لذلك سيدفع الهولندي رونالد كومان مدرب البرصا بتشكيلة هجومية من أجل تحقيق الفوز، والتأهل إلى النهائي.

وكان أصدقاء ميسي قد تمكنوا من الفوز، قبل 4 أيام على إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة، التي جمعت الفريقين، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني “لا ليغا”.

ويسعى الفريق الأندلسي في رحلته إلى إقليم كتالونيا، وهدفه أن يكون في كامل جاهزيته للظفر ببطاقة المرور إلى المرحلة الأخيرة من المسابقة.