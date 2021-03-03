شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة الخصاونة .. اعلان التشكيل الجديد للحكومة الأردنية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم وزراء الحكومة الأردنية اليوم استقالاتهم لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل وزاري الأسبوع المقبل.

ويعدّ هذا التعديل الأول لحكومة الرئيس الخصاونة بعد أن كلفه العاهل الأردني عبدالله الثاني في السابع من أكتوبر الماضي بتشكيل حكومته خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز.

وكان مرسوم ملكي صدر في الثاني عشر من أكتوبر الماضي بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة، ضمت 32 وزيرا.