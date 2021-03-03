المصابون بـ «السلالة الجنوب إفريقية» محميون ضد السلالات الأخرى.. و«البرازيلية» قادرة على التهرب من جهاز المناعة

■ إغلاق 188 مسجدا فـي 23 يوما بالسعودية

■ الكويت تستثني 5 فئات من الحجر المؤسسي

■ إصابات بالسلالة البريطانية فـي تونس

■ الرئيس الأميركي يعد بتطعيم جميع البالغين بحلول مايو

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

قال العلماء في جنوب إفريقيا إن نتائجهم الدالة على أن الأجسام المضادة التي تولدت استجابة للعدوى بسلالة “501 واي.في.2” لفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها أولا في جنوب إفريقيا يمكن أن تحمي ضد سلالات أخرى للفيروس، مما ربما يسمح بمزيد من اللقاحات الفعالة، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. وقال اليكسي سيجال وهو عضو في معهد أبحاث الصحة الإفريقي في ندوة عبر الإنترنت “إذا كنت حقا مصابا بتلك السلالة أو يمكن أن تصمم لقاحا لتلك السلالة، ربما يقدم ذلك حماية شاملة ضد سلالات أخرى”. وأضاف “ربما لا يترك ذلك للفيروس حيزا كبيرا للذهاب إليه. كان هذا بالنسبة لنا أمرا لا يصدق”. في السياق أفادت دراستان أوليتان أجراهما باحثون برازيليون وبريطانيون، أنه قد يكون الحمل الفيروسي للسلالة البرازيلية لفيروس كورونا (P.1) عشرة أضعاف، كما أنها قادرة على التهرب من جهاز المناعة لأولئك الأشخاص الذين لديهم بالفعل أجسام مضادة ضد فيروس كورونا المستجد. وصرحت الأستاذة في كلية الطب بجامعة ساو باولو إستر سابينو، ومنسق مجموعة الجامعة البرازيلية التي شاركت في البحث بأنه “من المحتمل أن تفعل الأشياء الثلاثة في الوقت نفسه: إنها أكثر قابلية للانتقال، وتهاجم جهاز المناعة بشكل أكبر، ومن المحتمل أن تكون مسببة للمرض بشكل أكبر”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 115 مليونا و403 آلاف و638 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز. خليجيا، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها في المملكة خلال 23 يوماً الماضية إلى 188 مسجداً، بعد إصابة عدد من المصلين فيها بفيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أن “مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوماً وصل إلى 188 مسجداً، تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله”. من جهتها اعتمدت السلطات الكويتية استثناء 5 فئات من الحجر المؤسسي المطبق على القادمين إليها. حيث أكدت الإدارة العامة للطيران المدني استثناء البعثات الدبلوماسية، من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم، الطلاب الكويتيين المنتسبين إلى الجامعات الخارجية والمسافرين، تم أيضا استثناء الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى، القاصرين تحت سن 18 عاماً المسافرين بدون مرافق. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية اكتشاف إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

دوليا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستكون لديها إمدادات كافية من اللقاحات المضادة للفيروس لتشمل جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.