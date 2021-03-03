لجنة نيابية تطالب بـ'الحد من نزيف الدولار'

بغداد - ياسين صفوان - طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الأربعاء، بالحد من نزيف الدولار وإلغاء الاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.

وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "إرجاع سعر صرف الدولار الى سعر صرفه السابق، داعية أعضاء البرلمان إلى هذا المطلب الجماهيري لانّ تحفيز الانتاج الوطني والحد من نزيف الدولار لا يتم عبر سياسة رفع سعر الصرف لما لها من تداعيات ومضاعفات خطيرة تفوق الفائدة المتوخاة منها".



وأكدت الخزاعي، وفقا للبيان، على ضرورة "استهداف السلع المستوردة التي تزاحم مثيلاتها من المنتج الوطني، لتوفير الدعم للصناعات الوطنية الناشئة، مع التأكيد على الحفاظ على الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي عبر جباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من الجهات المعنية".



وشددت على ضرورة "الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية لهدفين الاول تحفيز المنتج الوطني، والثاني توفير موارد مالية غزيرة بدلا من الاقتراض لتمويل الانفاق العام".

