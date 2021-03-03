انت الان تتابع خبر بطلب حكومي.. البرلمان يؤجل التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية.
وقال مراسل الخليج 365، إن "مجلس النواب يؤجل التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية بطلب من الحكومة".
يشار إلى أن مجلس النواب، عقد قبل قليل جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
يشار إلى أن مجلس النواب، عقد قبل قليل جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.