اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الشامل ثلاثة أيام في الأسبوع

وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "قررت استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والاحد، مع إبقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً".

وأشارت إلى أنه "سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الاحد المقبل".

