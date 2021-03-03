انت الان تتابع خبر اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الشامل ثلاثة أيام في الأسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، اليوم الأربعاء، الإبقاء على الآلية المتبعة حالياً لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "قررت استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والاحد، مع إبقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً".
وأشارت إلى أنه "سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الاحد المقبل".
وأشارت إلى أنه "سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الاحد المقبل".