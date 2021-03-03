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اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الشامل ثلاثة أيام في الأسبوع

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بغداد - ياسين صفوان - قررت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، اليوم الأربعاء، الإبقاء على الآلية المتبعة حالياً لمواجهة جائحة .
وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "قررت استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والاحد، مع إبقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً".

وأشارت إلى أنه "سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الاحد المقبل".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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