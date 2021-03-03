البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكعبي

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية الـ39 من السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول".

وأضاف البيان، أن "الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي".

