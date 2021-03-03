تعديل وزاري مرتقب في الأردن الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، الأربعاء، تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية عن مصادر لم تسمها إن "وزراء الحكومة قدموا استقالاتهم الأربعاء".



وتابعت: "تأتي هذه الخطوة تمهيدا لتعديل وزاري الأسبوع المقبل".

وأضافت: "يعد هذا التعديل الأول لحكومة بشر الخصاونة بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفاً لحكومة عمر الرزاز".

وكان الملك عبدالله الثاني وافق على حكومة الخصاونة التي ضمت 32 وزيرا، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأت أعمالها في هذا التاريخ.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب ومداه والحقائب المستهدفة.

وأواخر الشهر الماضي، قدم وزيرا الداخلية والعدل استقالتهما بناء على طلب من الخصاونة، بعد حضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به في إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبالتالي فأن حقيبتي الداخلية والعدل أول الحقائب التي يستهدفها التعديل الوزاري المنتظر.

وبموجب قانون الدفاع في الأردن، يُمنع أي تجمع يزيد على 20 شخصا، في ظل الإجراءات التي تتخذها المملكة، لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا.