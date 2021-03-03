شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد التزامها الكامل بمواصلة مساندة السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمواصلة مساندتها للسودان ومؤسساته ووقوفها مع كل أهل السودان في سبيل استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي المهمة التي تمر بها البلاد، وفق بيان وزعته الجامعة العربية الأربعاء.

وجدد أبو الغيط، خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، فيما يتصل بملف سد النهضة ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح كافة الأطراف.

بدورها، عبرت المهدي عن خالص تقدير الدولة السودانية للجهد الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً للسودان والتزامها بمرافقة أهل السودان في عبور تحديات المرحلة الراهنة واستكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد؛ كما أكدت حرص السودان على الاضطلاع بمسؤولياته في إطار الجامعة العربية ودعم كل جهد يصب في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصالح العليا للعالم العربي.