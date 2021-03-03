الحكومة الكويتية تؤدي اليمين والأمير يدعو «السلطتين» إلى التعاون

أدّت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ودعا أمير الكويت في كلمة خلال أداء اليمين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملاً بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

ونقلت الوكالة عن الشيخ نواف قولهط «أمامكم مسؤوليات جسام لا سيما في هذه المرحلة المهمة». وأضاف: «إنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية».

وبعد 37 يوماً من التكليف، نجح الشيخ صباح الخالد في تأليف حكومته الجديدة، التي وصفها مراقبون بأنها قد تكون حكومة الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، حسب ما أفادت صحيفة «الرأي» الكويتية.

وأصدر أمير الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي شهدت دخول 4 وزراء جدد، واستحداث حقائب وزارية جديدة وفصل ودمج حقائب أخر.

وأكد الشيخ صباح الخالد في كلمة أمام أمير الكويت أن «المرحلة الحالية تموج بالتحديات والمخاطر والأحداث المتسارعة التي تتطلب دوام العمل الجاد، وأعاهد على التعاون مع كل أطياف المجتمع خصوصاً مجلس الأمة لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع».

وشدد الخالد على أن«المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه». وأشار إلى أن «اللقاءات مع النواب حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وأكدت حرص الجميع على العمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية».

وكان رئيس الوزراء الكويتي قدم في 13 كانون الثاني/يناير الماضي رسمياً استقالة حكومته إلى أمير الكويت بعد شهر على تشكيلها.

وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بدعاوى «مخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة».

(وكالات)