شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: قد نتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود إذا سمحت الظروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة – رويترز

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوجلو، الأربعاء، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

وقال أوجلو في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الجورجي: إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

وأعلنت مصر الشهر الماضي، عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.