«داعش» الإرهابي يتبنى اغتيال ثلاث موظفات في تلفزيون بأفغانستان

(جلال آباد - أ ف ب)

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي قتل ثلاث موظفات في محطة تلفزيون أفغانية بالرصاص في جلال آباد شرق البلاد يوم الثلاثاء، بعد أقل من ثلاثة أشهر على قتل إحدى المذيعات، كما أفاد موقع سايت الأمريكي المتخصص في مراقبة المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الفكر المتطرف.

وكان مدير محطة «انيكاس تي في» زلماي لطيفي قد قال إن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين، وأوضح: «لقد قتلن جميعاً. كن عائدات إلى المنزل من المكتب سيراً حين تعرضن لإطلاق النار»، مشيراً إلى أن النساء الثلاث كنّ يعملن جميعاً في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي هذه الاغتيالات في بيان نقله موقع سايت ليل الثلاثاء/الأربعاء، وقال إنه استهدف ثلاث نساء صحفيات يعملن لإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة الأفغانية (المرتدة) على حدّ وصفه.

وكان التنظيم الإرهابي قد تبنى في كانون الأول/ديسمبر اغتيال ملالاي مايوند، وهي مذيعة في التلفزيون وناشطة تعمل في«انيكاس تي في»، وقد قتلت بالرصاص مع سائقها في جلال آباد أثناء توجهها إلى مكتبها.

ورغم أن تنظيم«داعش» الإرهابي ضعف في السنوات الماضية، إلا أنه يبقي على تواجد في شرقي البلاد، ويتبنى في بعض الأحيان اعتداءات إرهابية انتحارية وعمليات اغتيال في المدن الكبرى، كما في كابول.

وكانت الشرطة قد أعلنت توقيف مهاجم ينتمي إلى حركة«طالبان»، فيما نفت الحركة أي ضلوع لها في هذا الهجوم.

وأكد المتحدث في مستشفى ننجرهار الإقليمي زاهر عادل أنه تم نقل جثث الموظفات الثلاث إلى المستشفى، فيما أصيبت امرأتان أخريان بجروح أيضاً.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء إنه مع «هذه الهجمات الجبانة وعبر التسبب في الرعب، لا يمكن لحركة طالبان أن تسكت الأصوات التي تعبر عن نفسها بقوة للدفاع عن الجمهورية، والنجاحات التي تحققت في العقدين الماضيين».

وقتل سبعة عاملين في وسائل إعلام عام 2020 بحسب لجنة حماية الصحفيين الأفغان، واغتيل صحفي آخر في مطلع عام 2021.

وتشهد أفغانستان منذ فترة موجة اغتيالات تستهدف صحفيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت كثيرين على الاختباء، بل حتى مغادرة البلاد.

وتصاعدت عمليات القتل منذ بدء محادثات سلام العام الماضي بين الحكومة الأفغانية وحركة«طالبان»، في آخر مسعى لطي صفحة نزاع مستمر منذ عقود.

وحملت السلطات الأفغانية والأمريكية حركة«طالبان» مسؤولية موجة العنف هذه، إلا أن الحركة رفضت تلك الاتهامات.

وتأتي عمليات القتل فيما عاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زادة خلال الأسبوع الحالي لعقد اجتماعات مع القادة الأفغان، في محاولة لإحياء عملية السلام المتعثرة، فيما العنف يتصاعد وموعد انسحاب القوات الأمريكية المفترض، يقترب.

وهذه المرة الأولى التي يعود فيها خليل زادة إلى أفغانستان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير، والذي طلب منه البقاء في منصبه.