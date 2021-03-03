شكرا لقرائتكم خبر عن عام «قياسي» 2020 لسوق ألعاب الفيديو في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس - أ ف ب)

سجلت صناعة ألعاب الفيديو زيادة في حجم المبيعات بنسبة 11,3% مدفوعة خصوصاً بتدابير الإغلاق ومبيعات الأجهزة ونجاح ألعاب مثل «فيفا 21» و«أنيمل كروسينج» وفقاً لتقرير سنوي صدر، الأربعاء.

وبعدما شهدت تراجعاً طفيفاً عام 2019 (-2,7 %)، بلغ إجمالي مبيعات المعدات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة اللعب والألعاب (من ضمنها تلك التي تحمَّل على الهواتف الذكية) والملحقات الأخرى في عام 2020، حجم مبيعات مقداره 5,3 مليار يورو، كما أعلن اتحاد ناشري البرمجيات في دراسته «أساسيات ألعاب الفيديو».

وقالت رئيسة الاتحاد جولي شالميت: «كان لوباء كوفيد-19 تأثير على فترة اللعب والإنفاق في فرنسا. لعبنا أكثر، لذلك أنفقنا المزيد».

وازدادت الإيرادات من مبيعات أجهزة اللعب بنسبة 11%، خصوصاً مع نجاح أجهزة «سويتش» من «نينتندو» وإطلاق الجيل الجديد من أجهزة «بلاي ستيشن من قبل سوني و إكس بوكس من مايكروسوفت».

وسجّلت مبيعات الألعاب التي تمثل 1,76 مليار يورو من العائدات، نمواً بنسبة 19,1% في عام واحد تحت تأثير الأزمة الصحية.