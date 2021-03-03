شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عصابة «مستودعات القوز» بدبي عاماً وإبعادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس عصابة آسيوية من 9 أشخاص، عاماً واحداً وتغريم 7 منهم 35 ألف درهم، وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانتهم بسرقة بضائع بقيمة 35 ألف درهم، من مستودع في منطقة القوز الصناعية في دبي.

وبحسب أوراق القضية، فإن أفراد العصابة تمكنوا من الولوج إلى المستودع، بعد كسر قفل الباب الرئيسي، بمطرقة ومقص حديدي. وأفاد شرطي، بأن المتهمين التسعة استولوا على أدوات صحية وصمامات وكاميرات، تقدر قيمتها بـ 35 ألف درهم.

وذكر الشرطي، أن فريق التحريات جمع الاستدلالات وتوصل إلى المدانين وقبض عليهم، خلال تنفيذهم واقعة سرقة أخرى بالأسلوب الإجرامي نفسه. واعترفوا جميعاً بتنفيذهم عدداً من السرقات لمستودعات في منطقة القوز الصناعية، وأقروا بتنفيذها، بعد رصد المستودعات والتأكد من خلوّها من الحراسة ومن ثم نقل المسروقات، عبر مركبتين إلى إمارة مجاورة، وبيعها «قطع غيار» وتوزيع قيمتها فيما بينهم.