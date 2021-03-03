شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضم ماكيني بعقد نهائي حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ،الأربعاء، التعاقد مع وستون ماكيني لاعب الوسط الأمريكي بعقد نهائي من شالكه الألماني.

واستخدم يوفنتوس بنداً يسمح بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاماً بعقد نهائي مقابل 18.5 مليون يورو (22.28 مليون دولار).

والتحق ماكيني، الذي خاض 21 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، بتشكيلة يوفنتوس على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وبعد ثلاث سنوات من خوض مباراته الأولى على مستوى المحترفين مع فريق شالكه الأول.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري، ويواجه لاتسيو سابع الترتيب يوم السبت المقبل.