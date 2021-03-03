شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة رضوى الشربيني بـ «كورونا».. وإصابة نجل أسامة منير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

توفيت والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا»، بعد فترة طويلة مع المرض، تدهورت خلالها حالتها الصحية، وبذل الأطباء المعالجون مجهوداً كبيراً في التعامل مع حالتها، قبل أن ترحل متأثرة بمرضها، وتم تشييعها من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

كانت رضوى الشربيني أعلنت في وقت سابق عن إصابتها بالفيروس، وقالت إنها شعرت ببعض الإعياء، ثم اشتدت عليها الأعراض وتطورت إلى حرارة وسعال، وأنها عزلت نفسها عن بناتها وأسرتها.

في الوقت نفسه أعلن الإعلامي المصري أسامة منير خضوعه للعزل المنزلي، بعد إصابة ابنه الصغير «ناير» بالفيروس، واعتذر عن تقديم حلقة برنامجه الشهير «أنا والنجوم وهواك».