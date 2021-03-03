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وفاة شاب في إستونيا بعد تطعيمه بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تالين - أ ش أ

قالت مايا أوسكولا رئيسة مكتب مراقبة السلامة في مديرية الأدوية في إستونيا، اليوم الأربعاء، إن أحد الموظفين الشباب في هيئة الإنقاذ، توفي بعد تطعيمه بلقاح ضد فيروس ، لافتة إلى أنه تم تطعيم الرجل المتوفي، بلقاح شركة "أسترازينيكا".

وأضافت أوسكولا - في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في تالين: "شعرنا بالأسى والحزن ، عندما تم إبلاغنا من أحد المراكز الطبية في تالين، بوفاة شاب يبلغ من العمر 31 عاما كان يعمل في فرق الإنقاذ، وبعد التطعيم، بدأ الرجل يعاني من الصداع وارتفاع درجة الحرارة، بعد 10 أيام ازدادت حدة الأعراض المرضية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم".

وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق في أسباب الوفاة، وهل لعب اللقاح دورا في وفاته.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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