انقلاب سيارة محملة بـ 1000 لتر مواد كيماوية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أزالت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، كميات من المواد الكيماوية من منزل كوبري جامعة المنصورة، عقب انقلاب سيارة ربع نقل تحمل "تانك" عقب اصطدامها بالبلدورات.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بسقوط تانك من سيارة ربع نقل بمنزل كوبري الجامعة العلوي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير السيارة رقم " ع م ۹۱۳۱ ربع نقل " قيادة محمود الشحات 19 عامًا، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى صطدامه بالبلدور وسقوط تانك محمل أعلى السيارة أرضًا.

ونجم عن ذلك تفريغ حمولة التانك على الأرض، وبه مواد منظفة "فلاش" تقارب 1000 لتر، ولم ينجم عن الحادث إصابات.

جرى إزالة آثار المادة الكيماوية وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۷۷۱ إدارى مركز شرطة المنصورة.