سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروعات جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أجرى كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، رافق السفير في الزيارة أسامة القاضي، محافظ المنيا، ولفيف من مسئولي الجهاز على رأسهم مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ومحمد سلطان مدير المنطقة، ومروان محمد مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وقام الوفد بزيارة 4 مشروعات وهي مشروع رصف طريق جبل الطير بطول 1.12 كيلومتر وبتمويل يبلغ 2.374 مليون جنيه، ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية بتمويل 1.458 مليون جنيه، ومشروع ترميم 3 وحدات صحية بثلاث قرى بمركز سمالوط بتمويل 1.555 مليون جنيه، ومشروع ترميم الوحدة البيطرية في قرية بني خالد بتمويل 464 ألف جنيه.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الزيارة تأتي في إطار استكمال التعاون الوثيق بين الجهاز والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الجهات الداعمة لأنشطة الجهاز التنموية.

وأشارت إلى أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية والمانحة التي تمول مختلف المشروعات التي ينفذها بكافة المحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير متطلباتهم من المرافق العامة مما يوفر البيئة المناسبة لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساعد على تمكينهم اقتصاديا.

وقالت جامع إن الجهاز يعتمد في تنفيذ أنشطة الاتفاقية على الاستعانة بالعمالة غير المنتظمة مما يتيح لهم فرص تشغيل كبديل للهجرة غير الشرعية، كما يتم تدريبهم لاكتساب مهارات جديدة تساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل أو البدء في مشروعات صغيرة جديدة خاصة بهم.

وأشارت إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2020 في ضخ تمويل قدره 2.6 مليار جنيه بمحافظة المنيا منها 203.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب أتاحت 2.730 مليون يومية تشغيل.

كما نجح الجهاز خلال نفس الفترة في ضخ تمويل بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم من خلالها تمويل ما يزيد على 170 ألف مشروع أتاحت 201,7 ألف فرصة عمل، وفقا لنيفين جامع.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إن الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.

وأضاف أن هذا التعاون يتماشى إلى حد كبير مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتابع: "إنها فرصة جيدة للتواجد في المنيا اليوم لمعرفة المزيد عن هذا التعاون وكيف يعمل على أرض الواقع لصالح الأشخاص الذين يعيشون ويعملون هنا".

وأكد محافظ المنيا استمرار التعاون بين المحافظة والجهاز في تنفيذ مشروعات اتفاقية الهجرة غير النظامية التي تتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة مما يقدم بدائل لأبناء المحافظة تساعد على مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أنه يتم الاستعانة بالمقاولين المحليين من محافظة المنيا لتنفيذ المشروعات الممولة من الاتفاقية، بهدف توفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن المشروعات التي زارها الوفد ستوفر ما يزيد على 13 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة خلال فترة تنفيذها.

ويذكر أنه تم توقيع اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون يورو وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية في 11 محافظة.

وتتضمن هذه المحافظات الأقصر، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، بحسب البيان.

وتهدف هذه المشروعات إلى إعطاء الشباب بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل، وفقا للبيان.