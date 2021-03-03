مسؤولة بمجلس النوّاب الليبي : جلسة البرلمان ستُعقد في موعدها المحدّد بمدينة سرت

اسماعيل عبد الحي - نقلت "بوابة الوسط" عن نائبة مقرر مجلس النواب الليبي، صباح جمعة الحاج قولها إن جلسة البرلمان ستعقد في موعدها الإثنين القادم بمدينة سرت.

وأشارت الحاج إلى أنه "من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل إنعقاد الجلسة"، لافتة إلى أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن.

وأفادت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي بوجود "مقترح من عدد من النواب يطالبون بتأجيل الجلسة إلى حين الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة بشأن المزاعم حول تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى".

وكان 25 من أعضاء مجلس النواب الليبي قد إقترحوا يوم الاثنين على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب نسخة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن شبهات تدور حول "تلقى رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر".

المصدر: بوابة الوسط