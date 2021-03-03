الإمارات تتخطى حاجز 6.1 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 73,374 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأربعاء، 6,168,330 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 62.37 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد- 19″، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.