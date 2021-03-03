ضمن ألبوم “بلا حدود”… لحاتم عمور “allo les amis”-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أفرج الفنان حاتم عمور، ليلة أمس الثلاثاء، عن أول أغنية من ألبومه الجديد، بعنوان “Allo les amis”.

وحصد الكليب الجديد لعمور حوالي مليون مشاهدة، في ظرف 16 ساعة من إصداره.

واشتغل على العمل الجديد لعمور، فريق عمل يضم كاتب الكلمات والملحن محمد المرابط، والموزع بلال أفريكانو ومساعده جبرون؛ فيما أخرج الكليب عبد الرفيع العبديوي، أما الإدارة الفنية فكانت لأنس الكاد.

ويندرج الكليب الجديد لعمور، ضمن أغاني ألبومه بلا حدود، الذي يصدر متفرقا على فترات، بنفس خطة ألبومه السابق بلا عنوان، الذي حقق نجاحا كبيرا.

ويضم الألبوم الجديد لعمور، الذي اختار عنونته بـ”بلا حدود” توليفة من الأغاني، بلهجات مختلفة، منها الدارجة المغربية، والعراقية، والخليجية، واللغة الإسبانية.

واختار عمور مغازلة الجمهور العربي بأغان بلهجات متنوعة، عكس ألبومه السابق، الذي كانت كل أغانيه مغربية؛ وتمكن خلال إصدارها بشكل منفصل على منصات الموسيقى من نيل أرقام مشاهدة عالية.