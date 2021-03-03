“الكريزي بويز” يحفز الكوكب المراكشي بطريقته الخاصة

جدة - عبدالحي حسين - اختار فصيل “الكريزي بويز” المساند لفريق الكوكب المراكشي، مساندة فريقه وتحفيزه بطريقته الخاصة، قبل المباراة أمام حسنية أكادير المقرر إجراءها اليوم بداية من الساعة 14:30 زوالا، بالملعب الكبير بمراكش، برسم سدس عشر كأس العرش.

وزار الفصيل المساند للكوكب الفندق الذي ينزل به الفريق بغية تشجيع اللاعبين، وقامت برفع رسائل إيجابية للدفع برفقاء سعود لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، كما قام بإشعال الشهب الاصطناعية.

وكان محمد الكيسر مدرب الكوكب قال في تصريح خص به “اليوم24″، إن المباراة أمام الحسنية ستكون صعبة، مبرزا أنهم سيدافعون على كامل حظوظهم لتحقيق الفوز، والتأهل للدور المقبل.

وسيواجه الكوكب الحسنية منقوصا من أربع لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من ند لحسن، بنقرعاش، والسعيدي للإصابة، إضافة إلى أيمن بلعايدي الموقوف، لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام وداد تمارة، ضمن منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.