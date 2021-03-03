لجنة تحقيق من وزارة الصحة تحل بالدار البيضاء والرميلي في قلب العاصفة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24″، أن لجنة تحقيق خاصة حلت بالمديرية الجهوية للصحة الدار البيضاء سطات، وذلك للتحقيق في اتهامات موجهة للمديرة الجهوية للصحة، نبيلة الرميلي، تتعلق بسوء التدبير.

وتتهم مصادر نقابية، المديرة الجهوية، بفشلها في إيجاد حلول لمشاكل قطاع الصحة، لاسيما في العاصمة الاقتصادية للمملكة، من بينها المشاكل التي تعيشها الأطر الصحية في بعض الأقسام.

الرميلي، التي توصف ب”المرأة الحديدية”، حافظت على منصبها خلال أزمة كورونا، التي عصفت بمجموعة من المناديب والمدراء الجهويين، رغم الانتقادات التي طالتها بعد أن تحولت المدينة إلى أكبر بؤرة لكورونا في المغرب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المديرة الجهوية تستمد قوتها من ارتباطات حزبية أخرجتها من عنق الزجاجة عدة مرات، بعد أن وصلت الانتقادات الموجهة إليها إلى البرلمان.

هذا، ولا تزال الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19″، حيث كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ393 الجديدة، وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 274 حالة جديدة، منها 209 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وحاول الموقع التواصل مع المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، عبر الهاتف، لكنها رفضت الحديث.