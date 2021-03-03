بني ملال.. بؤرة وبائية في صفوف تلاميذ ثانوية والسلطات تغلق المؤسسة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” أن المصالح الطبية رصدت، اليوم الأربعاء، تسجيل بؤرة وبائية بفيروس كورونا في صفوف عدد من تلاميذ ثانوية العامرية التأهيلية في بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم رصد إصابة 18 تلميذة بفيروس كورونا المستجد في ثانوية العامرية، التابعة إلى المديرية الإقليمية في بني ملال، إذ قررت السلطات إغلاقها لمدة أسبوع.

وتم توجيه المصابين إلى الحجر المنزلي، وفق البروتكول الصحي المعمول به من قبل وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و523 حالة شفاء، و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 484159 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.