جامعة الكرة “تستجيب” لطلب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”تقدم” مباراة خنيفرة و”الماط”

جدة - عبدالحي حسين - قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديم موعد انطلاق مباراة نادي شباب أطلس خنيفرة ونادي المغرب أتليتيك تطوان عن دور الثمن من منافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2019_2020.

وقدمت جامعة الكرة توقيت المباراة، التي سبق تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، التي فرضت استكمال ما تبقی من مباراة شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة يوم الأحد.

وستنطلق مباراة شباب أطلس خنيفرة ونادي المغرب أتليتيك تطوان، المبرمجة يوم غد الخميس بالملعب البلدي بخنيفرة، بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال عوض الخامسة زوالا، وذلك نزولا عند طلب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.