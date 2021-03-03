إسرائيل تتجه نحو إلغاء تأشيرة السفر على المواطنين المغاربة وتسعى إلى استقطاب الممرضين

جدة - عبدالحي حسين - تتجه الحكومة الإسرائيلية، إلى فتح الباب أمام هجرة المواطنين المغاربة تجاه إسرائيل، وفق ما أكده مسؤول بحكومة تل أبيب.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الداخلية الإسرائيلي أريي درعي قوله، إن حكومة تل أبيب ستفتح باب العمل في مجال التمريض أمام العمال المغاربة، مضيفا بأنها تسعى أيضا إلى إعفاء المواطنين المغاربة من تأشيرة دخول إسرائيل.

وكانت المملكة قد وقعت مع إسرائيل في 22 دجنبر الماضي أربع اتفاقيات على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية أمريكية.

الاتفاقيات الأربع، تم توقيعها على هامش أول زيارة لوفدين إسرائيلي وأمريكي عبر رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، بالمجال الاقتصادي والتجاري والسياحي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.

الاتفاقية الأولى مرتبطة بالإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة؛ بينما الثانية، مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، والثالثة، مذكرة تفاهم حول “الابتكار وتطوير الموارد المائية”.

ومنذ تعيين ممثل لها في الرباط، شهر يناير الماضي، تسارع الحكومة الإسرائيلية الخطى، لتحقيق أكبر مستوى من تطبيع العلاقات مع المغرب، في مسعى لكسب عدد أكبر من الأصوات في الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها أواخر الشهر الجاري، لاسيما اليهود من أصل مغربي.