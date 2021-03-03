إنقاذ شخص حاول الانتحار وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، عن انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من على جسر "14 رمضان" وسط بغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من انقاذ شخص حاول الانتحار بمحاولة رمي نفسه من اعلى جسر "14 رمضان" حيث تم مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر".



وأضاف البيان "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه له وانقاذه قبل رمي نفسه وتسليمه الى مركز الشرطة اصولياً حفاظاً على سلامته".

