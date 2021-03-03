فرنسا تضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى في قضاء سنجار

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في بغداد، برنو أوبير، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".وأكد الأعرجي "أننا لانريد جعل العراق ساحة صراع، ولانريد أن نكون مع هذا الطرف أوذاك، مبينا أن على الجانب الأمريكي أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويرفع العقوبات عن الشعب الإيراني، ليكون عامل تشجيع للجانب الإيراني، للدخول في المفاوضات".

كما بحث الأعرجي، مع السفير الفرنسي، وفقاً للبيان "استمرار الدعم المقدّم للعراق، خصوصا في المناطق المحررة".

من جانبه أكد السفير الفرنسي، أن "بلاده ستشيّد مستشفى في قضاء سنجار، وأن حجر الأساس قد وضع لبناء المستشفى، مبديا استعداد فرنسا لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة".

