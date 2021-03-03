اخبار العالم

تشابه أسماء يجعل من مهندس وزير صحة افتراضي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تشابه أسماء يجعل من مهندس وزير صحة افتراضي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقع المهندس الأردني حسن حمد، ضحية تشابه أسماء بينه وبين وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حيث يتلقى العديد من الرسائل عبر مواقع التواصل، على أنه الوزير المنشود.

ونشر المهندس الأردني تغريدة عبر موقع "تويتر"، أشار فيها إلى أنه يتلقى مئات الرسائل يوميا من المواطنين اللبنانيين، متمنيا على وزير الصحة حمد حسن سرعة الاستجابة.

 

وفي تصريح لقناة "MTV" اللبنانية، قال حمد إنه "مع بداية جائحة العالمية، كان التركيز على وزراء الصحة بشكل عام، ومن حسن حظي أو سوئه كان هناك تشابه بالأسماء بيني وبين وزير الصحة اللبناني".

وأضاف: "الكثير من الرسائل تردني يوميا بين طلبات واستفسارات، وبدأ الأمر في شهر نيسان الماضي، وتطورت المسألة خلال أزمة اللقاحات التي حصلت مؤخرا في لبنان، حيث وصل عدد الرسائل والتعليقات إلى المئات يوميا".


وتمنى على وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن يتواصل مع الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة والعون.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا