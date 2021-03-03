الجيش اليمني يحرر قرى غربي تعز .. ومقتل 12 حوثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني تحرير قرى سكنية غربي تعز من الحوثيين، ومقتل 12 من مسلحي المليشيات الانقلابية في هجوم مباغت.

والأربعاء، أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية غربي المحافظة وشرقي مدينة تعز، ونجح في إحراز تقدم ميداني مهم عقب أكثر من عامين من جمود الجبهات في هذا المحاور القتالية.

وقال الجيش اليمني في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن قواته في جبهتي "مقبنة" و"الأشروح" التحمت عقب خوض معارك طاحنة مع المليشيات الحوثية، واستطاعت تحرير جبل "عقاب" وقرى "القاعدة" و"المدفن"، فيما بقيت المعارك في قرية "الحمرة" أولى قرى بلدة "الرحبة" في الجهة الغربية من ريف المحافظة.

وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل 12 حوثيا، بينهم أحد القيادات الميدانية يدعى "أبو حاتم" بجبهة مقبنة، وإصابة آخرين.



وفي جبهات تعز، قصفت قوات الجيش اليمني بالمدفعية الثقيلة من مواقعها "الدفاع الجوي" و"وادي صالة"، مواقع مليشيات الحوثي شرقي وغربي المدينة.



وقال سكان محليون في مدينة تعز لـ"الخليج 365"، إن دوي معارك عنيفة وانفجارات تسمع في أرجاء المدينة على وقع قصف مدفعي متبادل بين الجيش ومليشيات الحوثي.



وبحسب ذات المصادر، تقصف قوات الجيش، في الأثناء، مواقع المليشيات الانقلابية في "السلال" والجعشة" شرقا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين وتدمير آلية لهم، دون تفاصيل أكثر.

والإثنين، استعادت قوات الجيش اليمني وقبائل مأرب بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية، مواقع مهمة من قبضة الحوثيين شرقي البلاد، وكبدت الانقلابيين 45 قتيلا.

