انفجار "متعمد" في مركز لفحوص كورونا بهولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار، الأربعاء، في مركز للكشف عن فيروس كورونا شمالي أمستردام أدى لتهشم نوافذ المبنى، وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد.

وأفادت الشرطة في إقليم شمال هولندا بأن فريقا من خبراء المفرقعات وصل المكان في بلدة بوفينكارشبيل الواقعة على بعد 55 كيلومترا شمالي العاصمة لفحص العبوة الناسفة.

وقال مينو هارتنبيرج، المتحدث باسم الشرطة، لرويترز، إنه تم العثور أمام المبنى على بقايا للانفجار في صورة قطعة معدنية حجمها 10 سنتيمترات مربعة، مضيفا أنه "لابد أن القنبلة كانت موضوعة" هناك.

وأضاف: "أحيانا مثل هذه الأمور لا تحدث مصادفة، لابد أنها مدبرة".

وذكر بيان للشرطة أن فرد أمن في مركز الفحص أخطرهم بسماع "انفجار مدو" هشم عدة نوافذ.

ويأتي هذا الحادث قبل وقت قصير من انتخابات عامة في 17 مارس/ آذار الجاري يُنظر إليها باعتبارها استفتاء على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.