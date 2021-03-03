تركيا تغازل القاهرة حول ترسيم الحدود.. "سنتفاوض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة جديدة للتودد إلى القاهرة، أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تريد التفاوض مع مصر على ترسيم الحدود.

وقال جاويش أوغلو، الأربعاء، في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الجورجي، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

وكانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لبلاده وأن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

ويمتد البحر الأبيض المتوسط على مساحات واسعة من حقول الغاز الطبيعي، خاصة في منطقته الشرقية (مصر، وإسرائيل، وفلسطين، وقبرص، واليونان)، بينما تركيا التي تدعي أنها مظلومة، لعدم وجود اكتشافات في مياهها الإقليمية، تحاول السطو على حقول دول الجوار.

ومنذ 2019، اشتد الصراع التركي مع دول الجوار خاصة اليونان وقبرص، للسيطرة على مياه إقليمية موضع خلاف دولي، بهدف تحويلها إلى مناطق امتياز تركية، يرجح أنها تحوي كميات من الغاز الطبيعي، الذي تحتاجه تركيا.

وتشير بيانات هيئة الإحصاءات التركية في 2019 إلى أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنقرة أنه يمكن توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة لليبيا.