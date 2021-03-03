اتفاق مصري أردني فلسطيني.. إنهاء جمود عملية السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على أهمية استمرار العمل نحو مفاوضات جادة بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، بالقاهرة.



وفي بيان للخارجية المصرية، الأربعاء، وصلت إلى ”الخليج 365” نسخة منه، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الوزارة، إن اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي.

كما شدد على ضرورة السعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن الوزراء شددوا على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين فضلاً عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وخلال اللقاء، أثنى الوزراء الثلاثة على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثي من رغبة صادقة في الدفع قًدمًا بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية بها، فضلاً عما توفره من منصة مهمة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، خاصة إزاء القضية الفلسطينية.





وأكد الوزراء أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات.

وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات مهمة.

كما أعرب الوزراء الثلاثة عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعم مصر لكل الخطوات المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، والتطلُع لأن تُسهم الانتخابات المُقبلة في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، اتفق وزراء الدول الثلاث على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.