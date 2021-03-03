بـ"مروان البرغوثي".. ابن شقيقة ياسر عرفات يتحدى "فتح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما بدا أنه مؤشر على تكرار سيناريو انتخابات 2006، أعلن قيادي فتحاوي دعمه قائمة انتخابية تضم مختلف شرائح المجتمع وليس حركته وحدها.

إعلان يمثل خروجا عن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تشكيل قائمة موحدة لحركة "فتح" في الانتخابات التشريعية المقبلة.



وكتب ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عبر حسابه على تويتر: "أنا مع تشكيل قائمة انتخابية في إطار تجمع ديمقراطي واسع يضم مختلف شرائح المجتمع وليس حركة فتح وحدها".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عبر حسابه على تويتر: "أنا مع تشكيل قائمة انتخابية في إطار تجمع ديمقراطي واسع يضم مختلف شرائح المجتمع وليس حركة فتح وحدها".

وأضاف في تغريدته: "أتمنى أن يكون مروان البرغوثي أول اسم فيها (القائمة الانتخابية) وعلى رأسها".

وبعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006، أكدت "فتح" مرارا أنها لن تسمح بتكرار تلك التجربة حين ترشح عدد من قياداتها خارج قوائمها، وهو ما ساهم في تلك النتيجة.

ملتقى وطني

وأمس الثلاثاء، كشف القدوة عن التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، في خطوة تمهيدية لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

ووفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، وما شاركه القدوة عبر حسابه على تويتر، فقد عقد الملتقى أول اجتماع موسع له عبر تقنية "زووم" ضم أكثر من 230 من القيادات الشابة والنساء والأكاديميين، ورجال أعمال والقطاع الخاص وقيادات من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وأكد التوافق في الاجتماع على تشكيل أربع مجموعات عمل وهي: الإدارة والمالية، الإعلام، والشؤون القانونية، والترشيحات، ومجموعة الاتصال، وتم التوافق على أن العضوية في هذه المجموعات تعني عدم الترشح في القائمة.

وحسب ما جرى تداوله في الاجتماع التشاوري الأول، جرى التأكيد على دعوة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي للانخراط في الملتقى وقيادته، فضلاً عن التوافق على عمل برنامج وبيان ومجموعة من الشعارات لهذا التشكيل الجديد.

وسبق أن زار حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، البرغوثي في السجن، وسط حديث عن خلافات بعد الكشف عن نية الأخير ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقررة في يوليو/تموز القادم، ومطالبته بأن يكون له دور كبير في تشكيل القائمة الانتخابية للحركة.

22 بندا تلخص الأهداف

وحدد القدوة 22 بنداً هي مسودة برنامج الملتقى تقبل أي تفاعل أو نقاش لاحق في الاجتماع القادم المخطط عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، غدا الخميس.

ومن أبرز البنود: من نحن، من هو الملتقى؟ وماذا نريد؟ كوفيد- 19 واقتراحات لمواجهة هذا الوباء، إعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، إعادة بناء منظمة التحرير، وعمل الحكومة والإدارة الفلسطينية.

إضافة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، القدس والانتصار لها، والتسوية التفاوضية/اتفاق أوسلو والاتفاقيات الواضحة، والتحرير والبناء، والمحافظة على الأرض واستعادتها.

كما تشمل البنود: بناء الإنسان، والمرأة، والشباب، والطفولة والظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية، والانتماء العربي، والعمل الخارجي.

وفي حال خاض هذا الملتقى الانتخابات القادمة، فالهدف من هذا السياق-بحسب القدوة- "ليس الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي، بل إحداث تغيير".

وقال: "بعض وسائل الإعلام تتحدث عن قائمة ناصر القدوة، لكن هذه ليست قائمتي، بل قائمة من هم فيها والملتقى الوطني الديمقراطي، الحديث يجب أن يكون واضحاً ويجب أن يكون مفهوماً".