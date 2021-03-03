العرب يتفقون على التجديد لأحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، بالإجماع، التجديد لأحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدولة العربية.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.

يترأس الاجتماع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، والذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة، ويلقي كل منهما كلمة في الجلسة الافتتاحية.

كما يلقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى عرض كلمة مسجلة لفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

ويناقش الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة لوزراء الخارجية من قبل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بتاريخ 1 مارس 2021.

ووفقا لبيان الجامعة العربية، يسبق افتتاح الدورة (155) لمجلس الجامعة اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة الإمارات وعضوية كل من: البحرين، السعودية، مصر، والأمين العام.

وكذلك اجتماعاً للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة مصر وعضوية كل من: الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، والأمين العام.