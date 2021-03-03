شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 في تحطم طائرة جنوب السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة في ولاية جونغلي، جنوب السودان اليوم (الأربعاء). وأفادت وسائل إعلام أن الطائرة التجارية تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، بينما كانت متجهة إلى العاصمة جوبا، ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح. ونقلت المصادر عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: «نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان». ولفت إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مؤكدا أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث، وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

وقال بال ماي العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة، إن الطائرة «HK-4274» التابعة لشركة «ساوث سوبريم إيرلاينز» المحلية كانت مستأجرة من قبل رجال أعمال.