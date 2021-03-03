شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تدخلات تركيا في المنطقة هدامة ومزعزعة للاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شن وزير الخارجية المصري سامح شكري هجوما حادا على النظام التركي، مؤكدا أن تدخلاتة في شؤون المنطقة «هدامة» ومزعزعة للاستقرار الأمني، وطالب خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية اليوم (الأربعاء)، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية الـ 155، بضرورة وقف الممارسات والتدخلات التركية التي وصفها بـ «السافرة» في العديد من الدول العربية كونها تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، بما يرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة، وسلط الضوء على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية.

وفى سياق آخر، وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة، وقال مصدر دبلوماسي عربي إن الوزراء وافقوا بالإجماع على طلب مصر التجديد لأبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.