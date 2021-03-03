شكرا لقرائتكم فيروس كورونا انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا في هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجاراً وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

وقالت الشرطة في بيان "وقع انفجار عند الساعة 6:55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع".

ونشرت أجهزة نزع الألغام في المكان لتحديد ما إذا كان لا يزال هناك مواد متفجرة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي "إن. أو. إس".

مركز متنقل لفحص كورونا تم حرقه في فليفولاند في يناير الماضي

وقال مينو هارتنبيرغ المتحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز"، إنه تم العثور أمام المبنى على بقايا للانفجار في صورة قطعة معدنية حجمها 10 سنتيمترات مربعة، مضيفا أنه "لابد أن القنبلة كانت موضوعة" هناك. وأردف "أحيانا مثل هذه الأمور لا تحدث مصادفة، لابد أنها مدبرة".

وفي يناير الماضي، عند دخول حظر تجول حيز التنفيذ ضمن إجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19، تم إحراق مركز فحوصات الكشف عن الوباء في قرية أورك في مقاطعة فليفولاند المجاورة.

وعلى مدى عدة أيام، شهدت هولندا أعمال شغب كانت الأسوأ التي تحصل في البلاد منذ عدة عقود.