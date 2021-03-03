بالإجماع.. أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن وزراء الخارجية العرب وافقوا اليوم، الأربعاء، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لفترة جديدة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31 ) المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

وشغل أبو الغيط، منصب وزير الخارجية في مصر في الفترة من يوليو 2004 وحتى مارس 2011، قبل أن يتم اختياره لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفاً للأمين السابق نبيل العربي، الذي انتهت ولايته بنهاية يونيو 2016.