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البابا فرنسيس: ذاهب للعراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

البابا فرنسيس

أكد البابا فرنسيس انه ذاهب إلى العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000، لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية.

وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه للعراق يوم الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة.

ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن عشرة صواريخ اليوم الأربعاء على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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