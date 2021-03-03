البابا فرنسيس: ذاهب للعراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

أكد البابا فرنسيس انه ذاهب إلى العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000، لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية.

وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه للعراق يوم الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة.

ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن عشرة صواريخ اليوم الأربعاء على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.